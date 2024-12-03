Aydın’ın Buharkent ilçesinde motosiklet ile çarpışan ticari araç, savrularak park halindeki minibüs ve motosiklete çarptı. Kazada 9 kişi yaralandı.

Kaza, Buharkent ilçesi İstiklal Mahallesi Hulusi Alpan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 9. Sokak üzerinde seyir halinde olan 01 AZK 278 plakalı ticari araç ile Hulusi Alpan Caddesi üzerinde seyir halinde olan 09 AOL 101 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkarak savrulan ticari araç, önce yol kenarında park halinde bulunan 09 ZG 726 plakalı motosiklete ardından 09 AFA 580 plakalı minibüse çarparak durabildi. Kazada, araç içerisinde bulunan 8 kişi ile motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.