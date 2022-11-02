Kocaeli’nin Gebze ilçesinde motosikletiyle seyir halindeyken aralarında husumet bulunduğu öğrenilen şahıs tarafından bıçaklanan 17 yaşındaki genç yaralandı.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde motosikletiyle seyir halindeyken aralarında husumet bulunduğu öğrenilen şahıs tarafından bıçaklanan 17 yaşındaki genç yaralandı.

Olay, Hacıhalil Mahallesi’ndeki Kent Meydanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. isimli bir şahıs, aralarında husumet bulunan Berkay Ç.’nin (17) motosikletiyle seyir halinde olduğunu gördü. Bunun üzerine gencin arkasından yaklaşan M.K., yanında taşıdığı bıçağı Berkay Ç.’nin bacağına sapladı. Motosikletinden düşen Berkay Ç. yaralanırken, M.K. ise olay yerinden kaçtı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Berkay Ç., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı gencin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri kaçan şahsı yakalayabilmek için çalışma başlattı.