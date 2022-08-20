Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Baruhane Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde 22 Haziran’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sefa Özer (25) idaresindeki 55 AFB 598 plakalı motosiklet yoldan çıkarak duvara çarptı. Kazada ağır yaralanan Sefa Özer özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. 58 gündür tedavi altında bulunan genç yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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