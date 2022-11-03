Kaza, dün gece Kepez ilçesi Fevziçakmak Mahallesi 6255. Sokak’ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Rusya vatandaşı Semen Matrasov’un (28) hakimiyetini kaybettiği 54 AFT 171 plakalı motosiklet, yol kenarındaki beton bariyerlere çarptı. Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesinin ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri, Matrasov’un hayatını kaybettiğini belirledi. Matrasov’un cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

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