Bursa’nın Orhangazi ilçesinde motosikletlileri denetleyen polis ekipleri, plakasız gezen bir sürücüye idari ceza uygulayınca tansiyon arttı. Sürücü ile polis arasında çıkan tartışmada yumruklar konuşurken, o anlar kameraya anbean yansıdı.

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde uygulama yapan trafik polisleri, plakasız olduğu fark ettikleri bir motosikleti durdurdu. Sürücüye işlem yapılırken, yazılan idari ceza sonrası tansiyon arttı. Polis ekipleriyle tartışma yaşayan sürücü, kendisine ceza yazan memura yumrukla saldırdı. O anlar kameraya saniye saniye yansırken, araç sahibi gözaltına alındı. Motosiklet ise trafikten men edildi.