Mersin’in Tarsus ilçesinde motosikleti çalınan şahıs hırsız olduğunu iddia ettiği kişiden motosikletini isteyince ortalık bir anda karıştı. Şüpheli ile babası, silah ve bıçakla karşılık verince olaya mahalleli de müdahil oldu. Dayak yiyen şüpheli ile babasını polis kurtarırken zanlı ise bir polisi kolundan bıçakladı

Mersin’in Tarsus ilçesinde motosikleti çalınan şahıs hırsız olduğunu iddia ettiği kişiden motosikletini isteyince ortalık bir anda karıştı. Şüpheli ile babası, silah ve bıçakla karşılık verince olaya mahalleli de müdahil oldu. Dayak yiyen şüpheli ile babasını polis kurtarırken zanlı ise bir polisi kolundan bıçakladı

Olay, ilçeye bağlı Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, A.E. (17) adlı kişinin gündüz saatlerinde işyerinin arkasında bulunan motosikleti çalındı. Motosikletinin çalındığını fark eden A.E. işyeri kamerasına bakarken, motosikletini çalan kişinin mahallede oturan şahıs olduğunu tespit etti. Motosiklet sahibi A.E. motosikletini çaldığını iddia ettiği İ.Ö.’den (19) motosikletini getirmesini istedi. Çalmadığını söyleyen İ.Ö. ile babası M.Ö. karşı tarafa küfür ederek tehdit etmeye başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.Ö. ile babası M.Ö. silahla karşılık verdi. Duruma tepki gösteren mahalle sakinleri silah çeken baba ile oğluna saldırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri, kavgaya müdahale etti. Müdahaleye rağmen ayrılmayan tarafları durdurmak isteyen polis havaya ateş açtı. Bu sırada şüpheli İ.Ö. olaya müdahale eden Asayiş Büro Amirliği ekiplerinden F.A.’ı bıçakla kolundan yaraladı. Hastaneye kaldırılan polis memurunun durumun iyi olduğu öğrenildi. Baba ile oğlu gözaltına alındı.