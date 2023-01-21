Kazayla ilgili konuşan motosiklet sürücüsü O.K., zeminin kaygan olması nedeniyle duramadığını ifade etti.

Kaza sonrası devrilen motosiklette yolcu olarak bulunan İ.A. yaralandı. Yaralı yolcu olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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