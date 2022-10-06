Bursa’da çalmak istediği motosikletin sahibine yakalanıp bıçak çeken hırsız, Bursa polisinin başarılı çalışmaları sonucu kısa sürede yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen mahkemece tutuklandı.

Bursa’da çalmak istediği motosikletin sahibine yakalanıp bıçak çeken hırsız, Bursa polisinin başarılı çalışmaları sonucu kısa sürede yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen mahkemece tutuklandı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Yenimahalle’de bulunan bir sitenin kapalı otoparkında meydana geldi. İddiaya göre, gece saatlerinde otoparka giren hırsızlık zanlısı, park halinde duran motosikletin yanına geldi. Alarm ötmeye başlayınca motosiklet sahibi hızla evden çıkarak aşağı indi. Hırsızla burun buruna gelen motosiklet sahibi, hırsızı etkisiz hale getirmek istedi. O sırada belinden bıçağını çıkaran hırsız, motosiklet sahibine bıçak çekip, ardından kaçmaya başladı. O anlar, site sakinlerinin telefonuna ve güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olayın ardından motosiklet sahibi polis ekiplerine ihbarda bulundu. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şüphelinin M.S. olduğunu belirledi. Şüphelinin ikametine baskın yapan ekipler, şahsı yatağın altında saklanırken yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı Cumhuriyet Savcısı tarafından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkeme de zanlının tutuklanmasına karar verdi.