Afyonkarahisar’da otomobille ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Şuhut ilçesine bağlı Dadak köyü yolu istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, U.S., idaresindeki 03 SL 631 plakalı motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybedip karşı yönden gelen V.E., yönetimindeki 03 AAF 756 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisi savrulan motosikletteki U.S. ve S.K., yaralandı. Yaralılar ardından olay yerine gelen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.