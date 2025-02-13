Hatay’da motosikletin otomobille çarpıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Payas ilçesi Kürtül Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde yaşandı. Cadde üzerinde ilerleyen 55 yaşındaki İ.P. idaresindeki motosiklet, karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Motosikletin, otomobile ok gibi saplandığı anlar ve sürücünün yere savrulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada yaralanan sürücü olay yerindeki müdahalenin ardından Dörtyol Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.