Antalya Caddesi’nde yaya geçidinden geçmekte olan yayaya motosikletin çarpması sonucu meydana gelen kazada, yaya ve motosiklet sürücüsü yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, tesadüfen olay yerinde bulunan ilçe sağlık müdürü yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.

Antalya Caddesi’nde yaya geçidinden geçmekte olan yayaya motosikletin çarpması sonucu meydana gelen kazada, yaya ve motosiklet sürücüsü yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, tesadüfen olay yerinde bulunan ilçe sağlık müdürü yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.

Kaza, köprü istikametinden yapay şelale istikametine seyir halinde olan Murat Akın Demir’in kullandığı motosikletin yaya geçidinden geçmekte olan Sefer Kaynar’a çarpması sonucu meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, Sefer Kaynar isimli yayaya, yaya geçidinden geçtiği sırada yolun solunda bulunan ticari taksinin yol verdiği, yolun sağından gelen motosikletin ise durmayarak çarptığı görüldü. Kazada, motosikletin çarptığı yayanın yanı sıra yola savrulan motosikletin sürücüsü de yaralandı. Yaralılar, 112 Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İlçe sağlık müdürü ilk müdahaleyi yaptı

Kazada yaralanan yayaya ilk müdahaleyi, tesadüf eseri yoldan geçmekte olan İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Er yaptı. Sağlık Müdürü Er, yaralı ambulansa binip hastaneye gitmek üzere yola çıkana kadar olay yerinden ayrılmadı.