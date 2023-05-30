Afyonkarahisar’da yolda karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir şahıs motosikletin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, kent merkezindeki Zafer Meydanı önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolda karşıdan karşıya geçmeye çalışan H.H.A. (61) isimli şahsa yolda karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı esnada A.D., 03 AEP 325 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisi ile yere düşen şahıs kafasından yaralandı. Kazanın ardından H.H.A., isimli şahıs çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansı ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şahsın tedavisinin devam ettiği bildirilirken, olayın ardından sürücü A.D., ise polis tarafından gözaltına alındı.