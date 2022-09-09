Kazada yaralanan polis ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, gece saatlerinde Erzincan merkez Geçit Mahallesi Cemevi önünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, polis ekiplerinin uygulaması yaptığı esnada, 15 yaşındaki ehliyetsiz B.E., idaresindeki 24 EH 963 plakalı motosiklet polis memuruna çarptı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.