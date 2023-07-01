Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde motosikletin çarptığı kadın yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Mustafa Kemal Caddesi üzerinde Işık Apartmanı önünde meydana geldi. İddiaya göre, hızlı seyreden İ.I. idaresindeki motosiklet, karşıdan karşıya geçmek isteyen E.A. adlı kadına çarptı. Kazada yaralanan kadın, olay yerine gelen ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri yolda trafik güvenliğini sağlarken, kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.