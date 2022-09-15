Vücudunda kırıklar olan çocuğun ameliyata alınacağı öğrenildi.

Alınan bilgilere göre, Eruh kent merkezinde motosiklet sürücüsünün çarptığı 3 yaşındaki Yavuz Selim Ç. yaralandı. Haber verilmesiyle olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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