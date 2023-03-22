Sinop’ta polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu bir motosikletin bagajından 3 adet bidon içerisinde toplam 15 litre kaçak alkol çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri yapılan denetimler sırasında durumundan şüphelenilen bir motosiklet durdurularak kontrol etti. Motosikletin sepetini açan ekipler, 3 adet bidon içerisinde toplam 15 litre kaçak alkol olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan motosiklet sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı.

Ayrıca, Türkeli ilçesinde bir işyerinde yapılan denetimde ise 181 adet bandrolsüz puro ele geçirildi. İşyeri sahibi hakkında işlem başlatıldı.