Gaziantep’te patronuyla tartışan bir işçi, hıncını arkadaşının motosikletinden çıkardı. Tartışmayı yatıştıran arkadaşının motosikletini benzin dökerek ateşe veren işçinin alevlerin arasında kaldığı anlar, kameraya yansıdı.

Gaziantep’te patronuyla tartışan bir işçi, hıncını arkadaşının motosikletinden çıkardı. Tartışmayı yatıştıran arkadaşının motosikletini benzin dökerek ateşe veren işçinin alevlerin arasında kaldığı anlar, kameraya yansıdı.

Olay, merkez Şahinbey ilçesine bağlı Tekstilkent Mahallesi’nde öğlen saatlerinde yaşandı. İddiaya göre konfeksiyon atölyesinde çalışan bir işçi ile patronu arasında tartışma çıktı. İkili arasındaki tartışma arbedeye dönüşürken, araya giren başka bir işçi iki tarafı sakinleştirmeye çalıştı. Tartışmanın sona ermesinin ardından patronunu bırakan işçi bu defa kendilerini ayıran işçi arkadaşıyla tartışmaya başladı. Hızını alamayan öfkeli işçi hıncını arkadaşının park halindeki motosikletinden çıkardı.

Az kalsın kendini yakacaktı

İşçinin bir şişe benzini arkadaşının motosikletine dökerek kundakladığı anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, öfkeli işçinin motosikleti gözünü bile kırpmadan kundaklaması pes dedirtti. Kundaklama esnasında işçinin birden parlayan alevin arasında kaldığı anlar görüntüye yansırken, işçinin hızla koşarak kendini yanmaktan kurtarmasını kamera saniye saniye kaydetti.