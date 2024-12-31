Amasya’da geç saatlerde bir evin önündeki motosikleti kaçıran 2 hırsızlık şüphelisi şahıs güvenlik kamerasına görüntülenince polise yakalandılar.

Edinilen bilgiye göre, Savadive ve Beyazıtpaşa Mahallerinde 3 gün önce 2 motosikletin çalındığı ihbarı üzerine Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri harekete geçti. Bölgedeki güvenlik kameraları incelemeye alındı. İki şahsın geç saatte bir motosikleti kaçırdığı görüldü. Şahıslardan biri bindiği motosikleti ayaklarıyla iteklemeye çalışırken, eline kask alan diğeri de sırtından destekledi.

Motosiklet hırsızlığı olaylarını gerçekleştiren şüpheliler, Taşova ilçesinde ve Tokat’ın Erbaa ilçesinde tespit edildi. Yapılan operasyonda çalınan motosikletlerle birlikte yakalanan Hamza B. (19) ve Timurhan T. (18) gözaltına alınarak Amasya il merkezine getirildi.

Habercilerin ‘Motosikletleri neden çaldınız?’ sorusuna yanıt vermeyen Hamza B. ve Timurhan T., emniyetteki işlemlerin ardından götürüldükleri adliyede tutuklama istemiyle sevk edildikleri mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.