Samsun’da kendisini uyarmaya gelen zabıtalardan motosikleti ile kaçan gencin videosu sosyal medyada milyonlar tarafından izlendi. Yaşanan olaydan sonra pişman olduğunu ve ehliyetinin gittiğini söyleyen genç, yaşanan bu durumun örnek olmadığını belirterek zabıtalardan özür diledi.

İlkadım ilçesi Batıpark etkinlik alanında yaşanan olayda 22 yaşındaki Kaan Topçu, arkadaşlarıyla motosiklet sürerken kendisini uyarmaya gelen zabıtalardan kaçtı. Daha sonra motosikleti ile kaçan genci etkinlik alanında zabıtalar motosikleti ile yakalamaya çalıştı. O anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonlarına kaydedildi. Gencin arkadaşları videoyu sosyal medyada paylaştıktan sonra, Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Birimi tarafından genç tespit edildi. Ehliyeti iptal edilen gence 25 bin TL ceza yazıldı.

“Zabıta ekiplerini bu duruma düşürdüğüm için özür dilerim”

Olayın ardından pişman olan Kaan Topçu, "Burada tatsız bir hadise yaşadık. Beni video çektiklerinden haberim yoktu. Zabıta ekipleri bizi uyarmak için geldi ve aramızda tatsız bir olay geçti. Kaçmak istemezdim. Farklı yerlerden çekenler olmuş. Videoya çekildiğimi bilsem zaten kaçmazdım. Yapılacak bir şey değil. Kimseye önermiyorum ve tavsiye etmiyorum. Ehliyetim gitti ve dünyam karardı. 25 bin TL kadar ceza yedim. Hiçbir kardeşime, ağabeyime tavsiye etmiyorum. Polis ağabeylerimiz gerekeni yaptı. İyi ki de yazdılar. Biz çoğu şeyi trafikte yapmak istemediğimiz için burada yapıyoruz. Burasıda trafiğe açık alanmış, onu da öğrenmiş oldum. Zabıtaları da bu duruma düşürdüğüm için özür dilerim” dedi.