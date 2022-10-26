Tekirdağ Çorlu’da motosikletin fotoğrafının çekilmesi sonrası iki kişi arasında kavga çıktı. Bıçakla yaralanan kişiyi saldırganın elinden motosiklet tamircisi kurtardı.

Tekirdağ Çorlu’da motosikletin fotoğrafının çekilmesi sonrası iki kişi arasında kavga çıktı. Bıçakla yaralanan kişiyi saldırganın elinden motosiklet tamircisi kurtardı.

Olay, Kemalettin Mahallesi Eski Çerkezköy Caddesi üzerinde meydana geldi. B.Y.’nin park halindeki motosikletin kendisine ait olduğunu iddia etmesi ve fotoğraf çekmesi E.H.’yi sinirlendirdi. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ikili birbirine girdi. B.Y. bıçağı çıkarınca E.H. koşarak tamirci dükkanına girdi.

B.Y. tarafından bıçakla yaralanan E.H. araya giren motosiklet tamircisi tarafından saldırganın elinden kurtarıldı. Duyarlı motosiklet tamircisi daha sonra B.Y.’yi olay yerinden uzaklaştırdı.

Yaralı genç, olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan olay anı ise kameraya yansıdı. Olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.