Kahramanmaraş’ta gündüz vakti sokak ortasında park halinde bulunan motosikleti çalan 2 kişi, polisleri görünce motosikleti sokağa atıp kaçmak istedi.

Edinilen bilgiye göre olay, Onikişubat ilçesi Akçakoyunlu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, gündüz vakti sokakta park halinde bulunan motosikleti çalmak isteyen 2 kişi, motosikleti sürükleyerek götürmeye çalıştığı sırada bölgede devriye gezen polis ekiplerine yakalandı. Motosikleti sürükleyen şahısları gören polis ’dur’ ihtarında bulundu. Motosikleti sokağa atıp kaçmaya çalışan iki şüpheliden M.L. (29) adlı şahıs polis ekipleri tarafından yakalanırken, diğer zanlı ise kaçmayı başardı.

Olay yerinden kaçan sahsı yakalamak için harekete geçen polis ekipleri, yakalanan M.L.’yi ise ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.