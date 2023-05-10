Elazığ’da, kilitli halde bir sitenin bahçesinde bulunan motosiklet, hırsızlar tarafından çalındı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde hırsızların rahatlığı pes dedirtti.

Olay bugün sabah 07.00 sularında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mesut Albayrak, ait 23 LT 101 plakalı motosikletini, dün gece saat 02.00 sularında Doğukent Mahallesi’nde bulunan İpekyolu apartmanının bahçesine bırakıp kilitledi. Sabah saat 09.00’da motosikletini almak için aşağı inen Albayrak, motosikletinin yerinde olmadığını gördü. Olay yerini gören güvenlik kamerasını inceleyen Albayrak, motosikletinin 2 kişi tarafından çalındığını gördü. Albayrak, zaman kaybetmeden güvenlik güçlerine durumu bildirdi. Polis ekipleri, yapılan incelemenin ardından zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Albayrak, “Dün gece saatlerinde motosikletimi kilitleyip yukarı çıktım. Sabah geldiğimde motosikletimin olmadığını gördüm. Güvenlik kamerasını incelediğimde birinin önce gözlem yaptığını ardından da büyük makasla motosikletin yanına gittiğini gördüm. Ardından gelen başka biri de motosikleti büyük bir rahatlıkla alıp götürüyor. Konuyu polis ekiplerine bildirdik. Umarım kısa sürede zanlılar yakalanır, motosikletim bulunur” dedi.