Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde kontrolden çıkan otomobil ilk önce motosiklete ardından da elektrik direğine çarparak karşı şeride geçti. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kozlu ilçesi sahil yolunda meydana geldi. İddiaya göre, S.Ö yönetimindeki 67 AAT 364 plakalı otomobil, önünde seyreden B.Y. yönetimindeki 67 YF 916 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç yol kenarındaki elektrik direğine ardından da karşı şeride geçip duvara çarparak durabildi. Kazada motosiklet sürücüsü B.Y. ve otomobil sürücüsü S.Ö yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri S.Ö ve B.Y.’ye ilk müdahaleyi yaparak Bülent Ecevit Üniversitesi ve Araştırma Hastanesine götürdü. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Yıkılan elektrik direğini vatandaşlar kaldırdı

Öte yandan çarpmanın etkisiyle yıkılan elektriğinin herhangi bir kazaya sebebiyet vermemesi için vatandaşlar tarafından yol kenarına kaldırıldı.