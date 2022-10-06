Bilecik’te aynı istikamette seyir halindeki otomobil motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, araç sürücüsü durmayarak kaçtı.

Bilecik’te aynı istikamette seyir halindeki otomobil motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, araç sürücüsü durmayarak kaçtı.

Alınan bilgilere göre, Bilecik merkez Atatürk Bulvarı üzerinde seyir halinde bulunan Reşit A. yönetimindeki 11 EA 299 plakalı motosiklete aynı yönde seyreden 11 ABC 050 plakalı otomobile çarptı. Çarpan ve adı öğrenilemeyen araç sürücüsü kaza ardından olay yerinden kaçarken, motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı ürücü, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Polis kaçan araç sürücüsünü bulmak için çalışma başlatırken, yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.