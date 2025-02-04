Bartın’da seyir halindeki motosiklet yolun ortasında yürüyen kişiye çarptı. Zihinsel engelli olduğu öğrenilen şahıs hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bartın’ın Tuna Mahallesi Türbeli Yolu Caddesi’nden şehir merkezi istikametine seyir halinde bulunan G.A. idaresindeki 34 CTT 484 plakalı motosiklet, yolun ortasında yürüyen N.T.’ye çarptı. Kazada yaralanan N.T., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ardından hastaneye kaldırıldı. N.T.’nin zihinsel engellli dolduğu öğrenilirken, şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.