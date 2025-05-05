Ankara’nın Akyurt ilçesinde yolun karşısına geçen bir kişiye motosiklet çarptı, kazada yaya ve sürücü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza akşam saatlerinde Akyurt ilçesinde Nurettin Cankurtaran Caddesi’nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı bir vatandaşa motosiklet çarptı. Kazada hem yaya hem de motosiklet sürücüsü yaralandı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan yaşlı adam uzun süre yerinden kalkamadı. Aynı şekilde motosiklet sürücüsü de kazada yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra her iki yaralıyı da ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralı vatandaşın bilincinin açık olduğu ancak hareket edemediği öğrenilirken, motosiklet sürücüsünün de çeşitli yerlerinden yaralandığı belirtildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.