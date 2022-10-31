Adıyaman’da, motosikletin yolun karşı tarafına geçmeye çalışan yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı.

Adıyaman’da, motosikletin yolun karşı tarafına geçmeye çalışan yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Üniversite Kavşağı istikametinden Sanayi Kavşağı istikametine gitmekte olan Yücel I., idaresindeki 02 HH 283 plakalı motosiklet, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı yakınlarında yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Mehmet Ali O’ya çarptı. Meydana gelen kazada sürücü Yücel I., ile yaya Mehmet Ali O., yaralandı. Her iki yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.