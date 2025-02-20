Kırıkkale’de arkadaşıyla motosiklet yarışı yaparken kontrolünü kaybeden 17 yaşındaki genç, kazada yaralandı. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Kırıkkale-Kırşehir D765 Karayolu’nun 15. kilometresinde, Hasandede köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.S.Ö. (17) idaresindeki plakasız motosiklet, arkadaşıyla yarış halindeyken kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü yaralandı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücünün, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.