Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde motosiklet, bisiklet ve elektrikli bisiklet sürücülerine, kazaların önüne geçmek amacıyla reflektif yelek dağıtıldı.

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde motosiklet, bisiklet ve elektrikli bisiklet sürücülerine, kazaların önüne geçmek amacıyla reflektif yelek dağıtıldı.

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığınca başlatılan "Reflektif Yelek Giy Görünür Ol" kampanyası çerçevesinde motorlu bisiklet, motosiklet, bisiklet ve elektrikli bisiklet kullanıcılarına reflektif yelek dağıtımı yapıldı. Motorlu bisiklet, motosiklet, bisiklet ve elektrikli bisiklet kullanıcılarının gece saatlerinde görünür olmalarını sağlayacak reflektif yeleğin zorunlu hale getirilmesi ile ilgili yapılan değişiklikle ilgili sürücülere bilgi verildi. İnebolu Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar ve İlçe Jandarma Komutanı Fatih Akbay da trafik timleri ile birlikte sürücülere yelek dağıttı.

"Güvenlik birinci önceliğimizdir"

İlçeye bağlı Özlüce köyünde sürücülere reflektif yelek dağıtımının yapıldığı programda Kaymakam Ahmet Vezir Baycar, "’Reflektif Yelek Giy, Görünür Ol’ uygulamasını bugün itibariyle başlatıyoruz. Otomobil dışında iki tekerlekli araçlarımız özellikle motosiklet, bisiklet ve elektrikli bisiklet gibi benzeri araçların şoför ve yaya güvenliği noktasında ciddi önem arz etmektedir. Son dönemlerde skuter, ATV, motosikletlerin artmasıyla beraber kazaları da maalesef beraberinde getirdi. Bu ve benzeri kazalara üzülerek şahitlik ediyoruz. Güvenlik önlemlerini almak adına İlçe Jandarma Komutanlığımız yeni bir uygulama başlattı. Bizler de bu uygulamaya eşlik etmek için yelekler dağıtıp motosiklet sürücülerimizin görünür olması ve kaza riskinin azaltılması noktasında çalışmalar yapmış olacağız. Bizim buradaki amacımız sürücülerimize farkındalık kazandırmaktır. Bu ve benzeri etkinliklerle kaza riskini ve kaza sayısı ciddi anlamda azalttığımızı görmüş olduk" dedi.