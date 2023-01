Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca başlatılan “Reflektif Yelek Giy Görünür Ol” kampanyası ile motorlu bisiklet, motosiklet, bisiklet ve elektrikli bisiklet kullanıcılarına Vali Hasan Şıldak’ın katılımı ile reflektif yelek dağıtımı yapıldı.

Geçtiğimiz ağustos ayında motorlu bisiklet, motosiklet, bisiklet ve elektrikli bisiklet kullanıcılarının gece saatlerinde görünür olmalarını sağlayacak reflektif yelek giyme zorunluluğu getiren ilgili yönetmelikte yapılan değişiklik, sürücülerin trafikteki güvenliğini sağlamayı amaçlıyor.

Vatandaşları bilgilendirmek ve meydana gelebilecek kazaları önleyebilmek için İl Jandarma Komutanlığınca başlatılan kampanyası ile Ovaköy Mahallesi’nde sürücülere reflektif yelek dağıtımının yapıldığı programda basın mensuplarına açıklama yapan Vali Şıldak mahallelerde, ilçelerde, tüm yerleşim yerlerinde trafik güvenliğinin önemine dikkat çekti. Şıldak, “Ülkemizde motosiklet, bisiklet, motorlu bisiklet, elektrikli bisiklet gibi iki tekerlekli araçların karıştığı yaralamalı, ölümlü çok sayıda kaza yaşanıyor. Geçtiğimiz yıl yaşanan kazalarda 18 vatandaşımızı kaybettik, bin 500’ün üzerinde yaralanan vatandaşımız oldu. Sayının yüksekliğine baktığımızda çok dikkat etmemiz gerektiğini görüyoruz” diye konuştu.

Vali Şıldak, “Güvenlik birinci öncelik”

Motorlu bisiklet, motosiklet ve mobilet türü araçlarda güvenliğin her şeyden önce geldiğini vurgulayan Şıldak, “Bu araçları kullananların sürücü belgesinin uygun olması ve bunun eğitimini almış olmaları gerekir. Ayrıca hem sürücülerin hem de arkada yolcu olarak bulunanların mutlaka kask kullanması ve bu kaskın da koruyucu mahiyette olması muhakkaktır. Ağustos ayında gerçekleşen yönetmelik değişikliğine göre havanın karanlık olduğu saatlerde bu araçları kullananların reflektif yeleklerden giymesi gerekiyor. Bu zorunluluk, sürücülerin karanlıkta görünür olmasını sağlıyor. Buna dikkat çekmek için İl Jandarma Komutanlığımızca başlatılan çalışma dahilinde bugün Ovaköy Mahallemizde motosiklet kullanıcılarımıza reflektif yelek, sticker ve tanıtıcı broşürlerini dağıtıyoruz. Amacımız farkındalık oluşturmak, trafikte can kayıpları ve yaralanmalar yaşamamak. Emniyet trafik unsurlarımız ve jandarma trafik unsurlarımız cezai müeyyidesi olan bu kuralın uygulamasını da sıkı şekilde takip edecekler. Trafikte can kaybı yaşamamak için kuralları önemsemek, çocuklarımıza ve gençlerimize bunu öğretmek durumundayız. Bütün Balıkesir’e, gece saatlerinde bu araçların kullanılması durumunda bu yeleklerden giyilmesi çağrısında bulunuyoruz” şeklinde konuştu.

Program dolayısıyla gittiği mahallede vatandaşlarla kahvehanede bir araya gelen Şıldak, Ovaköy İlkokulu ve Ortaokulunda da öğrencilerle buluştu. Sınıflarında ziyaret ettiği öğrencilerle sohbet eden Vali Şıldak, trafik kuralları hatırlatmalarında bulundu.

Altıeylül İlçesi Ovaköy Mahallesinde yapılan programa Vali Hasan Şıldak’ın yanı sıra Altıeylül Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Ali Yıldız ve ilgililer katıldı.