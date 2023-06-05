Gaziantep’te bir grup motosiklet ve bisiklet sürücüsünün seyir halindeyken yaptığı tehlikeli hareketler kameralara yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı civarında bölünmüş yolda motosiklet ve bisikletinin üzerinde tehlikeli hareketler yapan sürücüler kameralara yansıdı. Motosikletinin üzerine yatarak yoluna devam eden sürücü cep telefonu kamerası ile kayıt altına alındı. Kendi canını ve araç trafiğini hiçe sayarak tehlikeye sokan sürücü bir süre yoluna bu şekilde devam etti. Görüntüler sosyal medyada büyük tepki aldı.