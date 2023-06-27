Muğla’nın Fethiye ilçesinde genç bir sürücü motosiklet üzerinde yatarak yaptığı sürüş sonrası hem motosiklet gitti, hem de 7 bin 558 TL ceza yedi.

Marmaris Belediyesi bayram mesaisinde Marmaris Belediyesi bayram mesaisinde

Fethiye Çiftlik Mahallesi çevre yolunda motosikletin üzerine yatarak trafiği tehlikeye düşüren sürücü, Fethiye Trafik Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Trafik ekipleri tarafından sürücüye 5 ayrı maddeden toplam ayrı ayrı ceza yazıldı.

Sürücüye 5 ayrı maddeden toplam 75 bin 558 TL cezai işle uygulandı. Sürücünün kullandığı motosiklet ise yediemin otoparkına çekildi.