Eskişehirli motosiklet tutkunları Afyonkarahisar’da düzenlenen Büyük Taarruz ’un 100’üncü yıl dönümünde "Süvarinin İzinden" etkinliğine katıldı.

Eskişehirli motosiklet tutkunları Afyonkarahisar’da düzenlenen Büyük Taarruz ’un 100’üncü yıl dönümünde "Süvarinin İzinden" etkinliğine katıldı.

100 yıl önce Afyonkarahisar’dan başlayan Büyük Taarruz’un yıl dönümünde Türkiye’nin birçok yerinden hareket eden 250 motosikletli "Süvarinin İzinden" adlı etkinliğe katıldı. Motosiklet gönüllüleri, Afyonkarahisar’a Kocatepe’den hareket etti. Etkinliğe 222 Eskişehir Motosiklet Derneği üyeleri de katıldı. Etkinlik çerçevesinde birlikte motosikletlerini süren ekip, 100’üncü yılında Büyük Taarruz’u ve Zafer Bayramı’nı kutlayarak şehitleri andı.

Dernek adına etkinlik hakkında konuşan Gürkan Güler, "Büyük Taarruz’da 5. Süvari Kolordusu’nun izlediği yolu motosikletlerimizle takip etmek için yola çıktık. Buradan rotamızı takip etmek üzere motosikletimizle hareket ettik. İlk günkü sürüşümüzü belirlediğimiz rotayı tamamlayıp, kamp alanımıza döndük. İkinci günde, yani bugün süvari şehitliklerini ziyaret edip Dumlupınar’da turumuzu sonlandıracağız. Herkesin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyoruz" dedi.