Erzincan’da bir grup motosiklet tutkunu, Esence Yedigöller olarak bilinen 3 bin rakımdaki dağların arasında kros motosikletleriyle sürüş yaparak adrenalin dolu bir gün geçirdiler.

Erzincan’da bir grup motosiklet tutkunu, Esence Yedigöller olarak bilinen 3 bin rakımdaki dağların arasında kros motosikletleriyle sürüş yaparak adrenalin dolu bir gün geçirdiler.

Erzincan’da motosiklet tutkunu bir grup yüksek kesimlerde yoğun şekilde yağan kar yağışının ardından günün ilk ışıklarıyla birlikte motosikletleriyle yola koyularak unutulmaz bir gün yaşadı. Erzincan Enduro Motor Grubu üyeleri, 3 bin rakım ile Erzincan’ın en yüksekte bulunan noktalarından Esence Yedigöller’de 1 metre karın üzerinde doyasıya eğlenmenin ve maceranın tadını çıkardı. Zaman zaman zorlu doğa şartlarıyla baş başa kalan kros motorlu grup dağları tepeleri aşarak hedeflerine ulaşıyor. Bulutların arasında muhteşem manzara eşliğinde motosiklet sürmenin keyfini yaşayan ekip zaman zaman da rampada birbirleriyle yarıştı.

Kentte yaz-kış demeden ilklere imza atan Erzincan Enduro Motor Grubu üyeleri bu kez de motosikletleriyle kalınlığı 1 metreyi bulan karlı dağda motokros yapmanın heyecanını yaşadı.

Erzincan Enduro Motor Grubu üyesi Canser Atila yaptığı konuşmada bu işi keyif alarak yaptıklarını söyleyerek, “Bazen çile çekiyormuşuz gibi görünüyoruz ama öyle değil. Biz arkadaşlarımızla birlikle keyif alarak yapıyoruz. Zaman zaman düşüyoruz, yaralanıyoruz ama bıkmadan usanmadan yolumuza devam edip o gün belirlediğimiz hedefimize ulaşıyoruz. Kar yağışı bayağı olmuş. İnşallah güzel bir kış dönemi geçiririz. Yaz demeden, kış demeden motosikletlerimizi dağa sürmeye devam edeceğiz” dedi.