Afyonkarahisar’da polis tarafından motosiklet, traktör ve servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Ülke genelinde olduğu gibi Afyonkarahisar’da da gerçekleştirilen denetimlere çok sayıda polis ekibi katıldı. Denetim kentin önceden belirlenen muhtelif noktalarında yapıldı. Motosiklet, traktör ve servis olarak taşımacılık yapan araçlara yönelik yapılan denetimde durdurulan araçların evrak kontrolü yapılıp, sürücülerin ehliyet ve ceza puanları kontrol edildi. Denetimlerde evrak ve ehliyet yeterliliklerinde sorun olan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü yetkililerinden edinilen bilgilerde denetimlerin ilerleyen günlerde de devam edeceği kaydedildi.