Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Tatbikat gerçeğini aratmadı, yaralılara yapılan makyaj dikkat çekti

Tatbikat gerçeğini aratmadı, yaralılara yapılan makyaj dikkat çekti

Kaza Aydınlıkevler Belen Köyü mevkiinde meydana geldi. S.B.E. idaresindeki 41 BP 401 plakalı motosiklet kontrolden çıkıp refüje çarparak devrildi. Kazada çarpmanın etkisiyle savrulan sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Karabük’te kontrolden çıkarak refüje çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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