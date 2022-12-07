Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde motosiklet sürücüsünün hayatını kaybetmesine neden olan trafik kazası, güvenlik kameralarına yansıdı.

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde motosiklet sürücüsünün hayatını kaybetmesine neden olan trafik kazası, güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, 23 Kasım’da saat 08.50 sıralarında ilçeye bağlı Ekmel Mahallesi’nde meydana geldi. Gazipaşa’dan Anamur istikametine seyir eden Bilal Şahin (42) idaresindeki 27 ADA 573 plakalı motosiklet, Ekmel Kavşağı’nda Şevket S.’nin kullandığı 07 UZ 293 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Bilal Şahin ağır, Şevket S. ise hafif şekilde yaralandı. İhbarın ardından olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları Gazipaşa Devlet Hastanesinde tedavi altına aldı. Motosiklet sürücüsü Bilal Şahin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Şahin’in hayatını kaybettiği trafik kazası, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde hafif ticari araç Ekmel Kavşağı’ndan dönüp ilerlediği sırada motosikletle çarpıştığı anlar yer alıyor. Kavşaktan dönüş yapan aracın beklemeden yola çıktığı anlar da görüntülere yansıdı.