Kaza, Demokrasi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Yapay Şelale istikametine gitmekte olan Ahmet E.’nin kullandığı 07 AEA 211 plakalı otomobil, iddiaya göre sol şeritte seyir halindeyken aniden sağ şeride geçince, aynı yönde ilerleyen Şükran K.’nin kullandığı 07 AKJ 972 plakalı motosiklete çarptı. Kontrolden çıkan motosiklet, park halindeki 34 DEB 644 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Şükran K., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. 3 aracın karıştığı zincirleme kaza, iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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