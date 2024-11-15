Edirne’den İstanbul istikametine giden motosiklet sürücüsünün başına gelenler, izleyenlerin yüzünü gülümsetti. Sürücü çantasının fermuarını açık unutunca eşyaları uçtu.

Edirne’de yaşayan ve İstanbul’a gitmek isteyen motosiklet tutkunu Aleyna Yavaş, otoyolda sırt çantasını açık halde unutunca eşyaları yola uçuştu. Bu esnada arkadan gelen başka bir kadın sürücünün sürekli olarak aracın kornasına basarak uyarmaya çalıştığı Aleyna Yavaş, daha sonra yol kenarına motosikletini çekerek durdu. Çantasının açık kaldığını ve eşyalarının otobana uçuştuğu gören motosiklet tutkununun o anki koşuşturmacası motosiklet kamerasıyla görüntülendi.

Düştü ama bulabildiklerini geri aldı

Yol kenarında duran ve çantasının açık kaldığını fark eden Yavaş, otobanda olayın heyecanı ile önce düştü. Yavaş’ın düştüğünü gören diğer sürücü de bu sefer yardıma koşarak yerden kalkmasına ve eşyalarını toplamasına yardım etti.

Çantasını sırtına alan Yavaş, kendisini uyaran kadın sürücüye selam vererek yola devam ettiği görüntülendi.