Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, gece 02.40 sularında Kavaklık Mahallesi Devrek yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde olan E.Ö. idaresindeki 67 AYC 748 plakalı motosiklet, C.A. idaresindeki 67 T 5137 plakalı ticari taksiye arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddeti ile motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken, kazayı gören vatandaşlar tarafından olay yerine sağlık ve polis ekibi istendi. Adrese gelen sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsünü vatandaşların da yardımı ile sedyeye alarak ambulansa bindirdi. İlk müdahalesi ambulansta yapılan yaralı, ardından hastaneye kaldırıldı. Hemen müdahale edilen yaralı E.Ö. durumunun kritik olması sebebiyle Zonguldak Bülent Ecevit Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Araç sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Çarpışma nedeniyle motosikletten yere dökülen benzin, belediye ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından temizlendi. Motosiklet sürücüsü E.Ö.’nün kazadan bir saat önce sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşarak "Yaşandı ve bitti" notunu yazdığı görüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.