Samsun’da motosiklet sürücüsü kavşakta refüje çarparak yaralandı. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun’un Kavak ilçesinin 19 Mayıs Mahallesi’nde dün gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Birol Taşabat (48) idaresindeki 55 AKÜ 066 plakalı motosikletle ile seyir halindeyken kavşakta refüje çarptı. Ağır yaralanan Birol Taşabat ambulansla Kavak Devlet Hastanesine kaldırılarak ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Taşabat, Samsun’daki hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.