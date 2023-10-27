Aydın’ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır şekilde yaralandı.

Kaza, Söke-Kuşadası,Yenikent Çevreyolu üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Yaylaköy’den Söke’ye gitmek üzere 09 AFL 668 plakalı motosikletle yola çıkan 29 yaşındaki Ramazan A., kavşakta A.Ç idaresindeki 35 FK 256 plakalı otomobil ile çarpıştı. Motosiklet sürücüsüne ilk müdahale 112 Sağlık Ekipleri tarafından kaza mahallinde yapılırken, yaralı genç ilk müdahalenin ardından Söke Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan genç ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Ramazan A.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.