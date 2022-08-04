Sakarya’nın Pamukova ilçesi D-650 karayolunda cip ile motosikletin çarpışması neticesinde yaralanan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Sakarya’nın Pamukova ilçesi D-650 karayolunda cip ile motosikletin çarpışması neticesinde yaralanan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün gece saatlerinde D-650 karayolu Turgutlu Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakaları henüz öğrenilemeyen motosiklet ile cip çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile yere savrulan motosiklet sürücüsü Serkan Ayvaz (35) ağır yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesi sonrasında yaralı sürücü Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, Ayvaz burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.