Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaza, Şanlıurfa-Akçakale karayolunda meydana geldi. Yasin Çiftçi yönetimindeki 63 YV 489 plakalı motosiklet, seyir halindeyken aynı istikamette ilerleyen S.Ö. idaresindeki 63 AEN 505 plakalı tırla çarpıştı. Kazada motosikletiyle tırın altına giren sürücü ağır yaralandı. İtfaiye ekiplerince tırın altından çıkarılan yaralı, ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Çiftçi, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.