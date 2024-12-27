Batman’da meydana gelebilecek kazaların önlenmesi ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri motosiklet sürücülerine denetim yaptı, yapılan denetimlerde ’Hızını azalt ömrünü uzat’ broşürleri dağıtıldı.

Batman’da yaya kaldırımı ve yaya geçitlerinde seyreden, kask ve koruma başlığı kullanmayan, trafik işaret ve ışıklarına uymayan, tescilsiz, sigortasız ve ehliyetsiz motosiklet kullanan, trafiği tehlikeye düşürecek şekilde davranışlarda bulunan, motosiklet sürücüleri denetlendi. Yapılan denetim sonrası sürücülere ’Hızını azalt ömrünü uzat’ broşürü dağıtıldı. Kural ihlalinde bulunan sürücülere ise cezai işlem uygulandı.