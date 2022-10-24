Eskişehir’de bulunan bir motosiklet derneği üyeleri, yaptıkları hafta sonu sürüşünde hem yolların keyfini çıkardı hem de trafikte yaptıkları yanlışlar hakkında aralarında istişare yaptı.

Eskişehir’de bulunan bir motosiklet derneği üyeleri, yaptıkları hafta sonu sürüşünde hem yolların keyfini çıkardı hem de trafikte yaptıkları yanlışlar hakkında aralarında istişare yaptı.

Eskişehir’de faaliyet gösteren 222 Eskişehir Motosiklet Derneği üyeleri hafta sonu doğa sürüşü gerçekleştirdi. Güneşli havanında kendini hissettirmesi sonucunda yeni yerleri motosikletleri ile keşfeden sürücüler, güzel bir hafta sonu geçirdi. Eskişehir’in bol yeşillikli yollarına sahip Çukurhisar Mahallesi, Oklubalı köyü, İnönü İlçesi’nin yanı sıra yine eşsiz doğasıyla Bilecik’in Bozüyük ve Söğüt ilçelerini turlayan sürücüler, son olarak Mihalgazi İlçesi’nden geçerek şehre geri döndü.

Gittikleri yollarda sık sık duraksayan ekip, ileri sürüş yetki belgelerine sahip Dernek Başkanı Gürkan Güler ve eğitmen İlker Şen’den, yanlış yaptıkları hareketler konusunda bilgi aldı. Eğitmenler, özellikle keskin virajlar konusunda deneyim ve tecrübelerini sürüş yapan dernek üyelerine aktardı.

“Bu eğitimler sürücüler için çok önemli ve hayati bilgiler içerdi”

Dernek üyeleri ile birlikte yaptıkları sürüş hakkında Başkan Gürkan Güler şöyle konuştu;

“222 Eskişehir Motosiklet Derneği olarak, toplumumuza motosikleti sevdirmek ve bu taşıtın trafik içeresinde daha pratik, çevik, seri ve gerekli kapalı alan ileri sürüş teknikleri alınması sonucu daha güvenli bir taşıt olduğunu, ayriyeten doğaya ve çevreye daha az zarar verdiği misyonunu üstlenen resmi bir dernektir. Sürüş ve eğitim güzergâhımız, Eskişehir çıkışlı sırasıyla; Çukurhisar Mahallesi, Oklubalı köyü, İnönü İlçesi, Bilecik’in Bozüyük, Söğüt ilçeleri ve Mihalgazi ilçesinden sonra Eskişehir’e geri dönüş yaptık. Doğayla iç içe, bol viraj, düşük sürat ve güzel bir asfalt üzerinde eğitim sürüşü yaptık. Eğitim ileri sürüş yetki belgelerine sahip olan eğitmenlerimizden İlker Şen ve şahsım nezdinde verildi. Bu eğitimler sürücüler için çok önemli ve hayati bilgiler içerdi.”