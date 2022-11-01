Türk Chopper Motor Kulubü Kütahya İl Temsilcisi Özgür Öztürk ve Necati Gündüz, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Türk Chopper Motor Kulubü Kütahya İl Temsilcisi Özgür Öztürk ve Necati Gündüz, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ın makamında gerçekleşen ziyarette, motosiklet sporunun ve kültürün önemine vurgu yapıldı. Yapılan ve yapılacak projeler hakkında görüş alışverişinde bulunulan ziyaret sırasında, bu yıl gerçekleştirilen etkinliklerle ilgili bilgi alışverişinde bulunuldu.

Yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Işık, kapılarının kendilerine her zaman açık olduğunu ifade ederek, kazasız belasız sürüş deneyimi gerçekleştirilmesi için iyi dileklerde bulundu ve başarılar diledi.