Antalya’nın Manavgat ilçesinde ehliyetsiz ve abartı egzoz ile kullandığı motosikletin plakasını şal ile kapatan genç kıza trafik ekipleri toplam 31 bin 753 TL para cezası uygularken, motosiklet trafikten men edildi.

Manavgat ilçesinde trafik kazası ihbarından dönen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekibi, karşı şeritte seyir halindeki bir motosikletin plakasının kırmızı şal ile kapatıldığını görerek motosikleti durdurdu. Plakasının okunmayacak şekilde kapalı olan 65 ABP 732 plakalı motosikletin sürücüsünün ehliyetinin olmadığı ve motosiklet üzerinde abartı egzoz takılı olduğu belirlendi.

Motosiklet trafikten men edildi

Motosikleti kullanan aynı zamanda motosikletin sahibi olan Hazal Seda C. isimli genç kıza, toplam 31 bin 753 TL para cezası uygulanırken, motosikleti trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi. Şelale Mahallesi’nde ise seyir halindeki trafik ekibinin, abartılı egzoz nedeniyle durdurduğu 07 AOL 833 plakalı motosikletin sürücüsü Emre D.’ye abartılı egzozdan 9 bin 267 TL, yetersiz ehliyetten 9 bin 267 TL olmak üzere toplam 18 bin 534 TL para cezası uygulanırken, motosikleti trafikten men edildi.