Antalya’nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklette yolcu olarak bulunan kadın yaralandı.

Kaza, Çağlayan Mahallesi 7506 sokakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Zeynel Şenol Köprüsü istikametinden gelip, Hastane caddesi istikametine gitmekte olan İlker Yürükgeldi’nin kullandığı 07 ADS 020 plakalı motosiklet, sokağa çıkmakta olan Yunus Büyük’ün kullandığı 58 TR 036 plakalı otomobile yandan çarptı.

Kazada, motosiklette yolcu olarak bulunan Hediye Büyükgeldi yaralandı. Yaralı, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.