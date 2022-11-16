İlk müdahalesi yapılan yaralı hastaneye kaldırılırken, sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

Olay, İslahiye ilçesi Hükümet caddesi üzerinde seyir halindeki Hamza G. yönetimindeki 27 MG 510 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde seyreden otomobile çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde seyir halinde bulunan bir motosiklet, otomobile çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.